أكثر من 600 سيارة قديمة في مهرجان الدرعية للسيارات

المواطن - الدرعية - تصوير : أثير الحربي

انطلق يوم أمس الجمعة، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، تحت إشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، محافظ الدرعية، وبدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية بعرض مميز لأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم.

ووثقت “المواطن” بالصور المهرجان الذي يقام على مدى يومين، ويتضمن مزادًا كبيرًا للسيارات النادرة، وسوقًا لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بـ36 فئة مختلفة، وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة، تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم (الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، مع توافر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور.

ويضم المهرجان فعاليات عديدة، منها مزاد كبير للسيارات النادرة سيتم نقله على الهواء مباشرة، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، كما يتضمن عددًا من المسابقات بـ220 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة وبتحكيم من لجان مختصة، وبمشاركة من الزوار.