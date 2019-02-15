أمانة جازان ترد على تساؤلات المواطنين أين ذهبت ميزانية الـ14 مليون؟

المواطن - جازان

علقت أمانة منطقة جازان، على ما تم تداوله بقيام مواطن في جازان بسفلتة طريق بكلفة 29 ألفًا، فيما تساءل المواطنون أين ذهبت ميزانية الـ14 مليونًا؟

وصرح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، حسين معشي، بأن أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان وجه على وجه السرعة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الشارع المسفلت، واتضح لهم الآتي:

أولًا: أن الموقع الذي قام فيه المواطن بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله يبعد عن محافظة العيدابي بمسافة تزيد عن 50 كم، ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في منطقة جبلية متوسط ارتفاعها 200 متر تقريبًا عن سطح البحر.

ثانيًا: الشارع الذي قام المواطن بسفلتته مدروس ومدرج من قبل بلدية محافظة العيدابي ضمن مشروع معتمد جاري تنفيذه لسفلتة قرى مركز ريع مصيده ومدة تنفيذ المشروع (360) يومًا.

ثالثًا: تم تسليم هذا المشروع للمقاول من قبل بلدية محافظة العيدابي بتاريخ 17/ 12/ 1439هـ، وقد بدأ المقاول المنفذ للمشروع بتنفيذ أعمال التمهيد والردم والدك والتسوية لطرق قرى المركز ومن ضمنها الأمتار التي قام المواطن بسفلتتها أمام منزله بطول ۲۷۰ مترًا وبعرض ۳ أمتار، وتقوم بلدية محافظة العيدابي بمتابعة وحث المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع مصيدة خلال مدة المشروع.

رابعًا: بالمعاينة الأولية من قبل جهاز الإشراف ومهندس المقاول للسفلتة المنفذة من قبل المواطن اتضح لهم بأن سماكتها تقل عن 5 سم في أغلب الشارع، وسيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات، ومن ثم اتخاذ قرار بإزالتها أو عمل طبقة أسفلت جديدة عليها أيهما أفضل من حيث الجودة الفنية.