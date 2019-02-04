أمانة جدة تنذر 402 منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_جدة

ضمن حملاتها المشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على وجبات الأطعمة أنذرت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة رقابة الأسواق خلال الشهر الأول للحملة المشتركة ٤٠٢ منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها وذلك من إجمالي 680 منشأة شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لها بأهمية تطبيق الأنظمة الغذائية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن تنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام منشآت الغذاء بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية داخل وخارج (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات العالمية – وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات المحلية التي لديها ثلاثة فروع فأكثر داخل المملكة – إلى جانب محلات عصائر الفاكهة الطازجة).