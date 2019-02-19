أمانة عسير ترد على نجود العسيري : استغلت الإجازة للبناء وأزلنا الأدوار المخالفة فقط

المواطن - حسن عسيري - أبها

نفت أمانة منطقة عسير ما تم تداوله بشأن ظلم نجود العسيري من الأمانة وإزالة مبناها بالكامل، مؤكدةً أن الأمر عارٍ عن الصحة تمامًا.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن المواطنة تم إيقافها؛ كون المبنى لا زال تحت الإنشاء، وتم إيقافها عن العمل داخل المبنى، إلا أنها رفضت مستغلة في ذلك أوقات الإجازات وإقفال الأبواب على العمالة داخل المبنى، وعليه فقد تم تطبيق المخالفة حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وتابع: تم تطبيق المادة 1/1/4 التي تنص على زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به وإزالة المباني المخالفة على نفقة المالك مع دفع الغرامة المحددة لذلك.

وأشار الشهري إلى أن المواطنة نجود العسيري تجاوزت عدد الأدوار المسموح بها في البناء، وقد تم الرد على مقام الإمارة على الشكوى الواردة، ولا صحة لما تم ذكره في المقطع المتداول من إزالة المبنى بالكامل؛ حيث إن الإزالة محددة بالدور المخالف حسب أنظمة البناء، وأن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.