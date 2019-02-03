أمانة عسير تصادر ٨٩٧ كجم من الفواكه والخضر وتضبط الباعة الجائلين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الطوارئ والرقابة المسائية مؤخرا حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة قامت مؤخرا، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها ، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملات التي تنفذها الأمانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلون للخضار والفواكه والمباسط العشوائية.

وأبان أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين الذين يفترشون الطرقات والممرات، مشيرا إلى أنه نتج عن الحملة مصادرة ٨٩٧ كيلو من الفواكه والخضراوات وقد تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة.



ونوه الحميدي أن الأمانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على الأحياء التي يكثر تواجد المخالفين فيها، مشيدا بالدور المثمر الذي تقوم به الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار تؤدي إلى الحوادث في الشوارع و الأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً مثل المناطق القريبة من حاويات القمامة وفي الممرات وغيرها.



ودعا الدكتور وليد الحميدي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا إلى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير .