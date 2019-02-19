أمانة مكة تتلقى مقترحات الأكاديميين والباحثين ببرنامج منح ملتقى اللغة العربية عبر هذا الرابط

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر مُلتقى مكة الثقافي قبل أيام عن بدء استقباله مقترحات برنامج منح الملتقى البحثية في اللغة العربية؛ ضمن نطاق موضوع المُلتقى للعام المقبل 1441هـ “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في اليوم العالمي للغة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة كانت من أوائل الإمارات التي اعتنت واحتفلت -باليوم العالمي للغة العربية برعاية سمو أمير المنطقة وحضور عدد من قيادات المنطقة وكذلك من الأكاديميين والمتخصصين في اللغة ورجال الفكر والأدب – حيث استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حال استخدامات اللغة العربية على ألسنة الناطقين بها بشكل عام، وواقع مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية، التي تعتبر لغة الدولة، ولسان التَّعبُّد، ورمز الهوية الثقافية.

وأعلن سموه عنوان موضوع ملتقى مكة الثقافي للعام المقبل؛ ليكون “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”. لتنطلق محاوره من بنود رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ الداعمة للاعتزاز بالهوية الوطنية، والمحافظة على الإرث الثقافي، والفخر التاريخي السعودي والعربي والإسلامي، بما يُعزز الوحدة الوطنية، ويُسهم في ترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة.

وفيما يخصُّ برنامج مِنح ملتقى مكة الثقافي لأبحاث اللغة العربية؛ فهو برنامج يهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية؛ من خلال تمكين الاستفادة من خبرات الباحثين في هذا الجانب، ودعم وتحفيز البحث العلمي في علومها، وإثراء النشر في المنطقة، وتشجيع تكوين الفرق العلمية والمجموعات البحثية المتخصصة والسعي الحثيث لدراسة واقع استخدامات اللغة العربية في المنطقة واقتراح الحلول والمبادرات لتعزيزها.

وتدعو أمانة ملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة مكة المكرمة جميع الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمتخصصين في اللغة العربية، وكافة المُثقفين المهتمين بعلوم العربية إلى تقديم مقترحاتهم البحثية؛ من خلال موقع الملتقى الإلكتروني، المُتضمن استمارة التقديم، وشروطه ومواعيده على الرابط التالي (هنا).