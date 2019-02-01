أمريكا تحذر حزب الله من استغلال أموال الصحة لتمويل الإرهاب

المواطن - متابعة

فور تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، وإسناد 3 وزارات إلى حزب الله من بينها الصحة، حذر مسؤول أمركي رفيع المستوى ميليشيات حزب الله اللبناني، من استغلال توليه وزارة الصحة في الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات الإرهابية التابعة له.

وجاءت تصريحات مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، بعد يوم من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، الخميس.

وتحدث بيلينغسليا إلى الصحفيين المحليين في السفارة الأمريكية في بيروت، قائلا: “إذا رأينا أن حزب الله يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، فعندها ستكون هناك مشاكل كبيرة.