أمريكا: سنترك 200 جندي فقط لحفظ السلام في سوريا

المواطن - متابعة

لا يزال اللغط حول الانسحاب الأمريكي من سوريا مستمرًا، وفي أحدث التصريحات قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وكان ترامب قد أعلن سحب القوات الأمريكية من سوريا بالكامل على الفور، لكنه عاد وأكد أن الانسحاب سيكون تدريجيًا وفق جدول زمني.

ويتواجد قرابة ألفي عسكري أمريكي في سوريا ووعد ترامب بعودتهم بعد إعلانه القضاء على تنظيم داعش في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب: ”ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت“.