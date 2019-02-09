أمطار الرياض .. تخطفين القلب وأرضك جفاف

المواطن - الرياض

شهدت منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، حوّلتها إلى صورة جمالية، دفعت العديد من محبي الشتاء لتوثيقها بالعديد من الصور والكلمات المعبرة والدعاء إلى الله عز وجل.

وأكد موثقو مشاهد الأمطار أن كل شيء جميل يولد مع المطر، فهو يدفع إلى الفرح والبهجة، حيث تزيد الأمطار الأماكن جمالًا وتُخرج ما في النفوس من أشواق ومحبة، مشددين على أن الرياض تخطف القلب وأرضها جفاف فماذا عندما تغيم سماؤها وتمطر؟

وبعد أن تحولت العاصمة للوحة فنية رائعة الجمال، امتزج جمالها بسكون الليل الهادئ، دفعت شجون المواطنين والمقيمين، لمشاركة صور الأمطار عبر وسم “أمطار الرياض”.

وأصدرت الأرصاد بلاغًا متقدمًا عن حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقة الرياض تشمل الدوادمي، الرياض، الخرج، الغاط، المجمعة، رماح، تبدأ من الـ١٠ مساءً، وتستمر حتى الـ١٠ صباحًا يوم غدٍ.