أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 8 مناطق

2019/02/08
الساعة 11:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2000
0
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم