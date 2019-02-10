أمطار رعدية مستمرة على الرياض حتى الـ8 مساءً

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الرياض والخرج والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الرياض والدمام.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تستمر من الثانية من صباح اليوم الاثنين حتى الثامنة مساء اليوم نفسه.

وكان الإنذار المبكر قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تستمر حتى الثانية من صباح الاثنين وتشمل الرياض- الخرج- الغاط- المجمعة- القويعية- عفيف- رماح- الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض- والأجزاء المجاورة.