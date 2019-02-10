أمطار ورياح على الشرقية لأكثر من 18 ساعة

المواطن - الشرقية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل الدمام، والجبيل، والنعيرية، والقيصومة، وحفر الباطن، والخفجي والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر حتى يوم غد الاثنين في تمام الساعة 7 مساءً.

وكان المركز الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيهات متقدمة تشهدها مناطق الرياض والشرقية ومكة والقصيم خلال الساعات القليلة القادمة.

ففي الرياض توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال: إن هذه الحالة سوف تستمر حتى الثانية من صباح الاثنين، وتشمل الرياض- الخرج- الغاط- المجمعة- القويعية- عفيف- رماح- الطريق الواصل بين الدوادمي والرياض-والأجزاء المجاورة.