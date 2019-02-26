أميرة العباس ترد على إساءة استخدام صورتها

المواطن - الرياض

عبرت الإعلامية أميرة العباس عن غضبها الشديد بعد تداول صورة خاصة بها مع خبر لا يمت لها بصلة مؤكدة أن بعض الصحف لا تبذل مجهودًا في تحرير أخبارها.

وقالت أميرة العباس عبر تويتر : “مشكلة الصحف الإلكترونية يكتبون خبرا ويأخذون صورا .. لا يتحققون من المصدر ولا الخبر ولا الصور .. بس يلا اكتب وحمّل وباقي الصحف نسخ ولصق .. شوية مصداقية واتعبوا على الخبر وحطوا ببالكم أنكم مرجع لكثير ناس “.

كلام أميرة العباس جاء بعد نشر صورتها مع خبر يخص المعلقة الرياضية هيلة الفراج للتشابه الواضح بينهما.

والمعروف أن أميرة العباس هي روائية وإعلامية ومذيعة سورية من مواليد 10 يوليو 1993 وتعمل في إذاعة ميكس إف إم، كما قدمت برنامج بناتيوب.

بدأت أميرة العباس في الصحافة الورقية من خلال العمل في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر كصحفية ومذيعة في موقع عكاظ اليوم، ثم انتقلت لبرامج اليوتيوب لتحقق بعدها شهرة كبيرة، حيث قامت بتقديم برنامج بناتيوب عام 2014 الذي بث عبر قناة قوارير النسائية ، ويناقش قضايا المرأة السعودية بقالب كوميدي ساخر، ثم اتجهت للعمل في إذاعة ميكس إف إم عبر برنامج “كافيين”، ثم برنامج “عيشها صح”.

في أواخر عام 2016 أصدرت أميرة العباس روايتها الأولى التي حملت اسم “وتاهت”.

حصلت أميرة العباس على عدد من الجوائز منها :

درع الاستحقاق والتميز في ملتقى السلام والاستثمار الدولي في القاهرة.

حصلت على لقب أفضل مقدمة برامج يوتيوب في مهرجان الكوميديا الدولي في أبها.

حصلت على تصنيف ضمن أقوى 100 امرأة حول العالم من قناة بي بي سي.

حصلت على تصنيف أكثر النساء إلهاماً وريادةً من قناة فرانس 24.