أمير الجوف يكرِّم الطالب الخالدي لحصوله على المركز الأول بمسابقة سلطان بن سلمان

المواطن - واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الطالب سليمان فهد علي الخالدي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحاصل على المركز الأول في المستوى الرابع للفرع الثاني في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، وذلك من بين 44 متسابقًا من داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة جمعية بُشراكُم لتحفيظ القرآن الكريم عبد الحكيم بن خالد الحميد بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه أثناء لقائه بالمواطنين والمسؤولين.

وأعرب سموه أثناء تكريمه للطالب عن اعتزازه بما حققه لحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية بُشراكُم لتحفيظ القرآن الكريم، بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز وحرصه على تكريم الطالب، معربًا باسمه

ونيابة عن مجلس إدارة جمعية بُشراكُم والعاملين فيها عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا الدعم والتشجيع، داعيًا الله – عز وجل – أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه الكريم.