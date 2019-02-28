أمير الرياض: المرأة السعودية أثبتت فعلاً وجودها وقدرتها على تقديم عمل مثالي وجيد

المواطن- الرياض

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مبنى الفرع النسائي الجديد بمعهد الإدارة العامة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: ‎المرأة السعودية أثبتت فعلاً وجودها وقدرتها على تقديم عمل مثالي وجيد، عادّها عضواً وعنصراً مهماً في عملية التنمية، مشيراً إلى القرارات الحكيمة الصادر بخصوص تفعيل دور المرأة في المجتمع على منهج واضح وسليم من شريعتنا الإسلامية.

وأشاد بالجهود المبذولة وسرعة العمل لافتتاح الفرع النسائي الجديد الذي يعد ضمن المشاريع المكتملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، متمنياً أن يكون هذا الفرع داعماً في تقديم الخدمات للمستفيدين.

استمرار مسيرة التنمية

وأكد الأمير فيصل بن بندر، استمرار مسيرة التنمية في المملكة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله – وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض بهذه المناسبة شكره، لمعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، على دورهما الكبير في الارتقاء بالمعهد وفروعه والعمل على تطويرها.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد وصل لمبنى الفرع النسائي لمعهد الإدارة بحي النرجس، وكان في استقباله معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد، ومعالي مدير عام معهد الإدارة، ومديرة عام الفرع النسوي الدكتور هند بنت محمد آل الشيخ.

وأعرب الدكتور القحطاني، عن سعادته بتشريف سمو أمير منطقة الرياض، وتفقده المبنى الجديد للفرع النسائي للمعهد بالرياض، مؤكداً أن هذا يأتي امتداد لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما شأنه رفعة وازدهار الوطن، وتحقيق تنميته الشاملة في مختلف المجالات.

قفزات نوعية مهمة

وبيَّن أن انتقال الفرع النسائي للمعهد بالرياض إلى المبنى الجديد سيحقق للمعهد قفزات نوعية مهمة للأمام، بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته، وأهدافه في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية، وتميز أدائها كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبها عبرت مديرة عام الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، عن سعادتها بتشريف سمو أمير منطقة الرياض وتفقده المبنى الجديد للفرع، عادة ذلك تشريفاً لجميع منسوبي ومنسوبات المعهد، الذين شعروا بالفخر والاعتزاز بتواجد سموه بينهم، وتفقده المبنى الجديد الذي يتطلعون لأن يكون رافداً من روافد التنمية الإدارية المهمة في وطننا الغالي، والنهضة التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة

وأكدت أن الانتقال للمقر الجديد يأتي في وقت هام للغاية، ومتوافقاً مع تنفيذ برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية الشاملة، واعتبار المرأة عنصراً مهماً من عناصر قوتها.

وبينت أن المقر الجديد بما يشتمل عليه من إمكانات وتجهيزات عصرية وحديثة، وكفاءات وطاقات بشرية متخصصة ومؤهلة سيمكن الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة من القيام بدوره المتوقع منه، وسيسهم بمشيئة الله مع بقية الأجهزة الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن المبنى الجديد للفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة يقع بحي النرجس شمال مدينة الرياض، على مساحة (51، 000م2).

ويتميز تصميم المشروع بالحداثة والجمال ويعكس في جميع عناصره معايير معهد الإدارة العامة، كما يعد المشروع من التصاميم المعمارية المميزة وواجهة حضارية لمدينة الرياض.