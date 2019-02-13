أمير الرياض لـ الملك سلمان: الشكر والثناء ليدٍ بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهم الله- على الدعم والعطاء غير المحدود الذي حظيت به منطقة الرياض مساء اليوم بقصر الحكم في حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية.

وقال سمو أمير منطقة الرياض: “إن الرعاية الكريمة والعهد الزاهر تجلت اليوم في تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله وأدام عزه- لمشروعات تجاوزت قيمتها الـ82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع”.

وأضاف سموه: “أرفع من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ليدٍ بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت يشهد لها التاريخ بمجد ويثمر حاضرها عطاءً ورخاءً، فأسأل الله العلي القدير أن يديمها ذخرًا للعالمين وقيادة للأمتين وأن يحفظها بحفظه العليم القادر المعين”.