أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم غداً

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غداً ، الحفل السنوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية – لتكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات في دورتها ال 21، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض .

وثمّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، رعاية خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – للمحفل القرآني المتجدد مع نخبة من البنين والبنات الحفاظ المتقنين من مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله الذين هم أهل الله وخاصته ركيزة دأب عليها قائد هذه البلاد المباركة .

يذكر أن المسابقة تميزت هذا العام بمشاركة أبناء جنودنا المرابطين على الحدود حيث خصصت الوزارة الفرع السادس من المسابقة لهم، تقديراً وعرفاناً لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات في سبيل رفعة كلمة الله وحماية حدود الوطن .

وقد بلغ عدد المتسابقين 122 من البنين والبنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: تنافس 11 متسابقاً، و10 متسابقات، وفي الفرع الثاني: 15 متسابقاً و14 متسابقة، وأما في الفرع الثالث: 10 متسابقين و12 متسابقة، وفي الفرع الرابع : 12 متسابقاً و12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقاً و13متسابقة .