أمير الشمالية يتفقد ميدانيًّا أحياء وشوارع طريف

أمير الشمالية يتفقد ميدانيًّا أحياء وشوارع طريف

2019/02/18
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1795
0
طباعة
المواطن - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.
وتجول سموه داخل أحياء الخالدية وأحياء العزيزية والشفاء، مؤكداً أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة.
وشدد على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز .



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم