أمير جازان بالنيابة يفتتح ميدان التكتيك والتدريبات العنيفة لقوة الطورائ الخاصة

المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بزيارة تفقدية لمقر قوة الطورائ الخاصة بمنطقة جازان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات العسكرية والخدمية بالمنطقة.

وفور وصول سموه مقر القوة بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد مضلي عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره وزملائه من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بجازان لسمو أمير المنطقة بالنيابة على زيارته التي كان لها الأثر الإيجابي في رفع معنويات منسوبي القوة، مؤكداً حرص وسعي الجميع لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة المستقبلية لتكون قوات الطوارئ الخاصة من الأفضل عالمياً من حيث التدريب والتجهيز وكفاءة الأداء، ووضع البرامج المناسبة, إلى جانب تكثيف التدريب الميداني والدورات التخصصية ، داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

عقب ذلك شاهد سموه عدداً من العروض والفرضيات الخاصة بقوة الطوارئ الخاصة كالقوة القتالية لرجال الطوارئ الخاصة المتضمنة الاقتحام وتطهير المواقع والدفاع عن النفس، إضافة إلى مهارات حماية كبار الشخصيات، وطرق التكيف مع الظروف الطبيعية الصعبة التي تواجه رجال الطوارئ الخاصة إثناء أداء مهامهم القتالية والعسكرية والأساليب التكتيكية لقوة التحمل لمواجهة الإرهاب باستخدام النيران وفرضية استيقاف سيارة واقتحامها باستخدام المهارات العالية والتسلق.

بعد ذلك اطلع سمو أمير جازان بالنيابة على معرض الأسلحة والآليات المستخدمة من قبل رجال قوات الطوارئ الخاصة، مستمعاً سموه لشرح مفصل عنها.

وأفتتح سموه خلال الجولة ميدان التكتيك والتدريبات العنيفة، وشاهد والحضور فرضية المواجهة وفق خطط وآليات التكتيك و الاقتحام في المناطق المفتوحة والوعرة.

وأعرب سمو امير منطقة جازان بالنيابة في ختام الجولة عن سعادته بزيارة قوات الطوارئ بالمنطقة، منوهاً سموه بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بكافة القطاعات الأمنية.

وعبر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع برجال قوات الطوارئ الخاصة وزملائهم بمختلف القطاعات العسكرية الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن.

ونوه سموه بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الامارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ وعدد من المسؤولين بالمنطقة.