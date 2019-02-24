أمير عسير: الأوامر الملكية امتداد للرؤية الطموحة التي ستحقق للمملكة نهضتها واستقرارها

المواطن - عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – اليوم، تهدف إلى تحقيق الرفعة للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومواصلة بناء الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ونوه الأمير تركي بن طلال إلى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، نظير ما تحتله وزارة الدفاع من أهمية بالغة لدى القيادة الرشيدة، ومكانتها الهامة في حفظ واستقرار الأمن الوطني والدفاع عن الوطن ومقدساته.

وأشاد الأمير تركي في الوقت ذاته بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، مبيناً أن ذلك يأتي في الوقت الذي حققت فيه المرأة السعودية حضوراً لافتاً في كافة المحافل الدولية، وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من رعاية واهتمام بالمرأة السعودية وإشراكها في كافة القرارات، نظير ما تشكله من مصدر قوة في بناء المجتمع، وتأكيداً لمنحها الثقة في ممارسة حقوقها التي شرعها لها الدين الحنيف.

وأضاف أمير منطقة عسير ” لقد جاءت الأوامر الملكية الكريمة بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي تكريماً لهم وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن”، سائلاً الله تعالى أن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.