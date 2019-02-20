أمير عسير يسلّم مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم الجديدة

المواطن - واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في الديوان العام بالإمارة اليوم، مفاتيح عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان في منطقة عسير، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة كافة، مشيداً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه لله- في المحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السكنية للمحتاجين من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

من جهته ثمن معالي وزير الإسكان, رعاية سمو أمير منطقة عسير واهتمامه بمشاريع الإسكان في المنطقة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع الجمعيات الخيرية للوصول إلى المستفيدين، وتوفير السكن المناسب لهم ، إضافة إلى دعم مشروعات الإسكان الخيري عبر برنامجها ” الإسكان التنموي” الذي يعتبر إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030.

وعبر المستفيدون من البرنامج بدورهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله ـ التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جٌل اهتمامها.

وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.