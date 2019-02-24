أمير نجران يُسلم مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم

سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

واستعرض سموه مع معالي وزير الإسكان، خطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة نجران، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بكافة فئاتهم.

واطلع سمو أمير منطقة نجران على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مشيداً بأهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي.

وناقش سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مع معالي وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في منطقة نجران، وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدًا سموه أن التطوير السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مثمناً جهود وتجاوب وزارة الإسكان ممثلة بمعالي وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة بالمنطقة.

وحول دور الوزارة في توفير الخيارات السكنية للمواطنين، أوضح سموه أنه لمس من خلال ما تقدمه الوزارة الحرص الكبير على تلبية احتياج المنطقة، مثنياً في الوقت ذاته على حرص معالي الوزير وسرعة تجاوبه مع متطلبات المنطقة، ومبادرته الدائمة لإيجاد الحلول والمساهمة في تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية كافة لتذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم.

من جهته قّدم معالي وزير الإسكان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، على دعمهم الكبير للوزارة، وجهودها في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل انطلاق العديد من المشروعات التابعة للوزارة في المنطقة، كما قدم لسموه الشكر على تفضله بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي اليوم، مبيناً استمرار الوزارة في توفير الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح معاليه خلال اجتماعه مع سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المنطقة أن إجمالي عدد مستحقي الدعم السكني في منطقة نجران يصل إلى 16.533 أسرة، وأن مشروع الفلل الجاهزة في منطقة نجران يوفر 1061 وحدة سكنية، منها 500 سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، والبالغ عددها 13 مشروعاً توفر 10.576 أرضاً تحت التطوير، و18.258 أرضاً يجري ترسية عقودها، حيث سيتم تسليم الأراضي مجاناً للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا الخيار بعد اكتمال تطويرها، وإيصال الخدمات لها، إضافة إلى خيار الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بالكامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، يقدم للراغبين في شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي.

وبعد تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، أعرب المستفيدون من البرنامج، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جٌل اهتمامها.