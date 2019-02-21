أمين عسير: لجنة عاجلة للتحقيق في تظلم نجود العسيري

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

شكل أمين منطقة عسير لجنة للتحقيق في تظلم المواطنة نجود العسيري بعد تطبيق أمانة عسير مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به.

وقالت الأمانة: إلحاقاً لما سبق من تصريح وما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر شكوى إحدى المواطنات وتظلمها بعد تطبيق أمانة عسير مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به وأيضاً الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد، وطلب الأمانة إزالة الدور المخالف مع دفع الغرامة المحددة وفـق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ بحقهما.

تود أمانة منطقة عسير أن توضح بأنه فور اطلاع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على تظلم المواطنة تجاه المخالفة التي طبقت بحقها، فقد وجه بتشكيل لجنة متخصصة وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع.

وأكدت الأمانة حرصهـا على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع.