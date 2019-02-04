أم كلثوم .. ابنة إمام المسجد التي أشبعت العالم طربًا

المواطن - سعد البحيري - القاهرة

سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، الست، وغيرها الكثير من الألقاب التي أطلقها عشاق أم كلثوم على مطربتهم المفضلة والتي كانت بحق أبرز مشاهير الغناء في العالم العربي خلال القرن العشرين.

تنوعت أغاني أم كلثوم ما بين الرومانسية والحب والأغاني الوطنية ولها تسجيلات نادرة ترتل فيها القرآن الكريم كما قدمت بعض الأغاني الدينية التي لا تزال خالدة على مر الزمان.

أم كلثوم حكاية من العشق الخالص ترجمتها كلمات العديد من الشعراء الذين أبدعوا قصائد حفظها العامة قبل المثقفين في العالم العربي وتسابق الملحنون في منحها الكثير من الشجن والطرب حتى أنك لا تستطيع أن تحدد أيها أجمل وأكثر طربًا من غيرها.

حفل أم كلثوم في يوم الخميس الأخير من كل شهر ميلادي كان موعدًا لعشاق سيدة الغناء العربي يستمتعون بوصلة من الطرب الشرقي الأصيل، امتد إلى العديد من الدول العربية والأوروبية حيث شهدت العديد من عواصم العالم حفلات أم كلثوم وسط حضور جماهيري كثير واستطاعت أن تطرب العجم قبل العرب.

بالأمس مرت الذكرى 44 لوفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم حيث احتفى بها المغردون وتصدر اسمها الترند في العديد من الدول العربية.

وعبر الكثير من المغردين عن حبهم للمطربة أم كلثوم التي عبرت عما يجيش في صدور الكثير منهم في مواقف متباينة من الحب والوطنية وغيرهما.

والمعروف أن أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة وهي ابنه الشيخ إبراهيم البلتاجي الذي كان إمام وخطيب المسجد في قرية طماي الزهايرة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر.

حصلت أم كلثوم خلال حياتها المهنية على العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والعربية وكرمها العديد من الملوك والرؤساء العرب.

في الثالث من فبراير عام 1975 رحلت أم كلثوم عن الوجود عن عمر ناهز الـ76 عامًا بعدما تركت خلفها مئات من الأعمال الفنية الراقية وتم تشييعها في جنازة شعبية ورسمية مهيبة وتعتبر من أعظم 10 جنازات بالعالم.