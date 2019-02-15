أم مريم أجنبية أرملة نازح هل تحصل على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

يواصل حساب خدمة العملاء الرد على استفسارات المواطنين سواء فيما يتعلق بقواعد وشروط الأهلية والاستحقاق أو فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستفيدين الفعليين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من مريم تقول فيه :” أنا من مستفيدات الضمان وأضفت أمي وهي أجنبية أرملة سعودي من دون الجنسية ..وأضفت بالمرافقات صك الإرث ولها معاش تقاعدي.. هل يحق لها حساب المواطن؟.

وردت خدمة العملاء بالقول : في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم ، ولا بد من الإفصاح عن الراتب التقاعدي من ضمن الدخل ، بالتوجه إلى ” الإفصاح عن الدخل ” واختيار نوع الدخل ” راتب تقاعدي ” و مصدر الدخل ” على حسب جهة المصدر “.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تسجيل حساب المواطن

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.