أهالي قرى عنقرة جنوب أحد رفيدة يسددون الفواتير رغم انقطاع شبكات الجوال!

المواطن - فهدالقحطاني - أحد رفيدة

لا زالت أزمة غياب شبكات الجوال تؤرق أهالي محافظة أحد رفيدة وتحديداً الأحياء والقرى والمراكز الشرقية للمحافظة، حيث يشكون من انقطاعات الشبكة وضعف الاتصال وخدمة الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات الثلاث stc وموبايلي وزين.

أما في قرى عنقرة جنوب المحافظة فلا يقف الأمر على الانقطاع فحسب، بل يصل إلى غياب وانقطاع على مدار الـ24 ساعة، وذلك لأن هذه القرى تفتقد لأبراج الجوال، وإن كان هناك برج فهو لا يعمل وخارج الخدمة على الرغم من قرب المسافة بين المحافظة.

وقال عدد من سكان تلك القرى إنهم ومنذ بداية تشغيل الجوال واستخدامه في المحافظة تقدموا بعدة طلبات وشكاوي بخصوص غياب الشبكة عن هواتفهم وعدم الاستفادة من الخدمة والعروض المقدمة من تلك الشركات.

ولفتوا إلى أنهم يدفعون رسوم اشتراك شهرية لبعض الباقات وبقيمة مرتفعة بغية الاستفادة من العروض ولكن للأسف تجاهلت الشركات مطالبهم، واصفين إياها بأنها ذات الآذان الصماء والعيون العمياء.

وتعجب الأهالي من صمت هيئة الاتصالات وعدم محاسبة الشركات ورفع الظلم عن المواطنين جراء ما لحق بهم من ضرر وخسارة من دفع قيمة الفواتير الباهظة دون تقديم الخدمات الجيدة.