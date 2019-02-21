أهم الملفات على طاولة الأمير محمد بن سلمان ومهندس أمن الطاقة الصيني

المواطن - سعد البحيري

خلال زيارته إلى الصين، سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ المعروف بأنه مهندس أمن الطاقة والنمو عالي الجودة لهذا القطاع.

اللقاء الثالث مع الرجل الثاني:

هان تشنغ هو نائب الرئيس الصيني، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهو مهتم بملف الطاقة بشكل كبير، وسوف يرأس هو وولي العهد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين.

وقد سبق لولي العهد ونائب الرئيس الصيني أن التقيا في اجتماع اللجنة المشتركة مرتين إحداهما في جدة قبل حوالي 6 أشهر والأخرى في الصين.

تعزيز نمو قطاع الطاقة:

يرى هان تشنغ أنه ينبغي اتخاذ إجراءات، كزيادة التنقيب، لتعزيز إمداد النفط والغاز؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في المناطق المختلفة، ومن بين ذلك تحسين البنية الأساسية للطاقة.

هان تشنغ يؤكد دائمًا أن الصين ستبقى ملتزمة بتطوير تكنولوجيات طاقة جديدة وتعزيز الطاقة النظيفة وإجراء البحوث في تكنولوجيات إستراتيجية فائقة التطور، مثل تخزين الطاقة المتطور، بطريقة استشرافية للمستقبل.

توقيع اتفاقيات مشتركة:

خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في جدة برئاسة ولي العهد وهان تشنغ، تم التوقيع على مذكرات تفاهم ومشاريع تعاون ثنائية بين المملكة والصين، من بينها مذكرة تفاهم لمشروع شراكة لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة، كما جرى التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء صندوق استثماري مشترك. وستشهد زيارة ولي العهد التوقيع على مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.