أهم ملفات لقاء الأمير محمد بن سلمان وكوشنر

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيقابل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دفع مشروع البيت الأبيض الذي طال انتظاره لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة “سكاي نيوز” بنسختها العربية، أمس الاثنين، قال كوشنر إن خطته التي طالما سادها الغموض، “مفصلة للغاية” وستضمن “كرامة” الجميع في المنطقة.

ويعول كوشنر على هذه الجولة من أجل مواصلة العمل على تنفيذ خطته السياسية في الشرق الأوسط، والتي تصفها وسائل الإعلام الدولية بـ”صفقة القرن” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت واشنطن بوست إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع الأمير محمد بن سلمان وكوشنر على المستوى السياسي، خاصة وأن هناك تعاوناً واضحاً بين الجانبين لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، قد أكد أن السعودية حليف مهم للولايات المتحدة، مشددًا على أن واشنطن تُقدر تلك العلاقات الوثيقة التي تجمعها بالرياض، والتي كانت سببًا في مكافحة الإرهاب وحفظ استقرار المنطقة.