أولمبيك ليون ضد برشلونة .. التاريخ يُنصف البارسا في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة أولمبيك ليون ضد برشلونة التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “جروباما ستاديوم”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكتالوني مباراة أولمبيك ليون ضد برشلونة اليوم بهدف تحقيق الفوز، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من الشامبيونزليج قبل مواجهة الإياب التي ستُقام على ملعب كامب نو.

ولعب أولمبيك ليون ضد برشلونة 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن الفريق الفرنسي من تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث اكتفى بالتعادل مرتين، والخسارة في 4 مواجهات.

وكانت بداية مباريات أولمبيك ليون ضد برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في منافسات موسم 2001/ 2002، حينما تقابلا في دور المجموعات، وفاز الفريق الكتالوني بثنائية على ملعب كامب نو، وكرر فوزه في لقاء الإياب بنتيجة 3/2.

تواجد الفريقان في مجموعة واحدة أيضًا ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2007/ 2008، وانتهت مباراة أولمبيك ليون ضد برشلونة الأولى بفوز البارسا بثلاثية في كامب نو، وتعادلا إيجابيًا بهدفين لكل فريق في مواجهة الإياب.

وفي الموسم التالي، لعب أولمبيك ليون ضد برشلونة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز البارسا بخماسية مقابل هدفين على ملعب كامب نو، ليودع الفريق الفرنسي الشامبيونزليج.

وقبل مباراة أولمبيك ليون ضد برشلونة اليوم، لعب الفريق الكتالوني 23 مباراة ضد كافة الأندية الفرنسية، بينهم 6 مباريات أمام ليون، ونجح في الفوز 13 مرة، وتعادل 5 مرات وخسر مثلهم، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 33 مرة.