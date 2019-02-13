أول تصريح لـ الأسمري المشرف الجديد على حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد المشرف الجديد على برنامج حساب المواطن، وليد بن سالم الأسمري أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن ويرضي طموحات المواطن ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، أصدر اليوم قراراً بتكليف الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي والذي قدم استقالته من منصبه في فبراير الجاري.

ورفع الأسمري شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.

وتدرج الأسمري في العديد من الأعمال الإدارية في مسيرته العملية قبل أن يتم تكليفه ليكون المشرف على برنامج حساب المواطن، حيث شغل منصب مدير عام إدارة البرامج والإدراج في برنامج حساب المواطن لأكثر من عام ونصف العام، كما عمل في العديد من الجهات الخاصة خلال مسيرته العملية، وتحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفي سياق متصل تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.