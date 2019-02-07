أول تصنيف للمنتخبات العربية لعام 2019 .. تعرف على ترتيب المملكة

المواطن - الرياض

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الخميس، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر يناير 2019 بعد ختام بطولة أمم آسيا أخيراً في الإمارات.

وفي التصنيف الأول لهذا العام 2019 ، بقيت المراكز العشرين الأولى دون تعديل مع صدارة لبلجيكا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، تقدمت الإمارات في 2019 قرابة 12 مركزا لتصبح في المرتبة 67 عالميا، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا، كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزا ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن “الأبطال الجدد لآسيا” احتلوا أفضل مركز لهم منذ عام 1993، على خلفية نجاحهم المذهل في الإمارات.

وتقدمت اليابان بدورها 23 مركزا في التصنيف لتصل الى المرتبة 27.

وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكا في التصنيف الجديد بحسب أدائها في البطولة القارية، وحافظت إيران على صدارتها للمنتخبات الآسيوية، وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 22 عالميا، بينما صعدت كوريا الجنوبية 15 مركزا وباتت في المرتبة 38 عالميا والثالثة آسيويا.

أما أستراليا بطلة آسيا 2015 التي خرجت في نسخة العام الحالي من الدور ربع النهائي أمام الإمارات، فخسرت مركزا واحدا لتصبح 42 عالميا في عام 2019 الجاري.

فيما يأتي ترتيب أبرز المنتخبات العربية:

28- تونس

43- المغرب

57- مصر

67- الإمارات

69- الجزائر

70- السعودية

80- العراق

83- سوريا

85- لبنان

90- سلطنة عمان

97- الأردن

100- فلسطين

105- ليبيا

127- السودان

143- اليمن

158- الكويت

فيما يأتي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:

1 – بلجيكا 1727 نقطة

2 – فرنسا 1726

3- البرازيل 1676

4- كرواتيا 1634

5- إنجلترا 1631

6- البرتغال 1614

7- الأوروغواي 1609

8- سويسرا 1599

9- إسبانيا 1591

10- الدنمارك 1589