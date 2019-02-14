أياكس ضد الريال .. الاتحاد الأوروبي يُحقق في واقعة راموس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في واقعة حصول سيرجيو راموس على إنذار خلال مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هناك أكثر من دليل يؤكد تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة أياكس ضد الريال بالأمس، لكي يغيب عن مواجهة الإياب التي ستُقام على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وأضافت الصحفية الإسبانية، أن راموس حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 من أحداث مباراة أياكس ضد الريال حينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم المرينغي بهدفين مقابل هدف، وتُعد هذه من الأمور التي لا تقف في صف مدافع الملكي.

وتتواجد تصريحات راموس بعد مباراة أياكس ضد الريال ضمن ملف إدانته أمام “يويفا”، حيث قال: “بالنظر إلى النتيجة، فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا، لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وقررت القيام بذلك”.

ومن المتوقع أن يصدر القرار الخاص بالتحقيق في واقعة راموس خلال مباراة أياكس ضد الريال يوم 28 من شهر فبراير الجاري، بعد نهاية جميع مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واقترب المرينغي من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد حسمه مباراة أياكس ضد الريال بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستضيف الفريق الهولندي في لقاء الإياب، في الخامس من شهر مارس المقبل.