أياكس ضد الريال .. المرينغي يفوز بثنائية ويقترب من ربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة أياكس ضد الريال، التي أُقيمت على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة أياكس ضد الريال بشكل سريع، وحاول غاريث بيل هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، إلا أن الحارس أمسك بالكرة، وجاء الرد سريعًا عن طريق نصير مزراوي في الدقيقة التاسعة، ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وتألق الحارس أونانا لتسديدة فينيسيوس في الدقيقة 14، ومنع القائم الأيمن للمرينغي دوشان تاديتش من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26، وواصل الفريق الهولندي الضغط في مباراة أياكس ضد الريال بدور الـ16.

وكاد المغربي حكيم زياش أن يُسجل الهدف الأول في شباك المرينغي، إلا أن الحارس المتألق تيبو كورتوا تصدى لتسديدته في الدقيقة 35، وأحرز نيكولاس تاجليافيكو هدفًا في الدقيقة 38، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو المرينغي بحثًا عن هز الشباك، وسدد الفرنسي كريم بنزيمة كرة قوية في الدقيقة 50، ولكن الحارس تألق وأبعدها، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الأول في الدقيقة 60 من تمريرة مميزة لـ فينيسيوس.

ونجح المتألق حكيم زياش في تسجيل هدف التعادل في شباك المرينغي في الدقيقة 75، بعد تلقيه عرضية مميزة من دافيد ناريس، وضغط الضيوف في مباراة أياكس ضد الريال لتسجيل هدف جديد.

وخطف ماركو أسينسيو هدفًا في الدقيقة 87 من عرضية رائعة للاعب داني كارفاخال، ليمنح المرينغي فوزًا قاتلًا في مباراة أياكس ضد الريال ويُقربه من التأهل إلى ربع نهائي الشامبيونزليج.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة أياكس ضد الريال في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الخامس من شهر مارس المقبل، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.