أياكس ضد الريال .. بطل أوروبا يسير في الطريق الصحيح لنيل الـ14

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أداءً أكثر من رائع خلال لقاء أياكس ضد الريال بالأمس في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد في المضي قدمًا والذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري أملًا في الفوز بها، حيث تُعد مباراة أياكس ضد الريال بمثابة انطلاقة حقيقية للنادي الملكي للدفاع عن لقبه.

وقبل إقامة مباراة أياكس ضد الريال، كان بعض من الجمهور المدريدي أبدى قلقه نتيجة تعثر الريال أوروبيًا في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه الإسباني السابق خولين لوبيتيجي ولكن المدرب سولاري أعاد الأمل من جديد إلى جماهير النادي الملكي أملًا في نيل البطولة الرابعة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنذ بداية مباراة أياكس ضد الريال وبدأ النادي الملكي المباراة ضاغطًا بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول خاصة أن المباراة كانت تُقام في الأراضي الهولندية.

واصل الفرنسي كريم بنزيمة تألقه في الفترة الأخيرة مع نادي ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل هدف مهم للملكي في مباراة أياكس ضد الريال، وعلى الرغم من أن أياكس نجح بعد ذلك في إدراك التعادل عبر اللاعب المغربي حكيم زياش لكن ريال مدريد لم يستسلم وواصل محاولاته لتسجيل الهدف الثاني.

نجح نادي ريال مدريد بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر نجمه الإسباني ماركوس أسينسيو في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر مباراة أياكس ضد الريال.

وستُقام مباراة أياكس ضد الريال في جولة العودة من دور ثمن النهائي في دوري الأبطال يوم الخامس من مارس المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

ويحتاج نادي ريال مدريد خلال مباراة أياكس ضد الريال في جولة العودة إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة لضمان العبور لدور الثمانية.