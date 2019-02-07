أُحد ضد الفيصلي .. تطور.. تألق.. و3 أرقام قياسية

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو أُحد ضد الفيصلي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفريق الأحدي استفاقته خلال الفترة الأخيرة، وتطور أداؤه بشكل ملحوظ خلال مباراة أُحد ضد الفيصلي اليوم، ليفوز برباعية مقابل هدف، وسط تألق شديد من لاعبيه.

وسجل رباعية أُحد ضد الفيصلي كل من؛ محمد عطية، صقر عطيف، أحمد جمعة، وأدولف تيكو، فيما أحرز هدف الفريق الأول لكرة القدم بعنابي سدير الوحيد، حمدان الشمراني.

وحقق الفريق الأحدي 3 أرقام قياسية بعد فوزه في مباراة أُحد ضد الفيصلي اليوم، حيث إن نتيجة 4/1 تُعد هي الأكبر له في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه المرة الأولى التي يُحقق فيها الفريق الأحدي الفوز في مباراتين متتاليتين.

ونجح الفريق الأحدي في الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يحسم مباراة أُحد ضد الفيصلي لصالحه اليوم.

ويُعتبر فوز أُحد ضد الفيصلي اليوم هو الأول له في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق ولعبا 3 مباريات، وفاز عنابي سدير بجميع اللقاءات وبفارق هدفين.

وبعد مباراة أُحد ضد الفيصلي اليوم، رفع الفريق الأحدي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين تجمد رصيد عنابي سدير عند 24 نقطة، ليحتل المركز السابع.