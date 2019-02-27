أُحد يدعم دفاعه بالتونسي أيمن بلعيد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد عن تعاقده رسميًّا مع التونسي أيمن بلعيد؛ لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وجاء تعاقد نادي أُحد مع التونسي أيمن بلعيد بدلًا من المصري مؤمن زكريا، الذي وقع مخالصة مالية مع الفريق الأحدي، يوم الاثنين الماضي، لتعرضه لإصابة وحاجته إلى شهر تقريبًا للعودة إلى الملاعب مُجددًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لتحسين نتائجه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة؛ أملًا في الابتعاد عن شبح الهبوط.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم، والخسارة في 15 لقاء.