إبراهيم سويد لـ”المواطن”: نقطة من الهلال مكسب.. بيليتش مُقلق وهذه نصيحتي لأسامة المولد

المواطن - طارق سعد

ذكر الدولي إبراهيم سويد، نجم الأهلي والاتحاد سابقاً والمحلل الرياضي، أن مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في الدوري تعتبر أهم مباريات الموسم بالنسبة للاتحاد، وشدد سويد على أن نقطة التعادل من أمام المتصدر الأزرق ستعد بمثابة المكسب وانطلاقة لنتائج إيجابية للخروج من مأزق الهبوط الذي يعيشه العميد.

وأضاف سويد لـ”المواطن“: “القمم الكبرى ضد النصر والهلال والأهلي يحتاج الاتحاد منها للخروج بالتعادل على أقل تقدير، هذه الفرق مستقرة النتائج والأوضاع والعناصر بعكس الاتحاد الذي تحاصره الضغوط الجماهيرية والإعلامية مما نشاهد أثره على اللاعبين، علينا أن نشاهد مباريات الاتحاد في جدة لنلمس مقدار تأثر اللاعبين بضغوطات الجماهير”.

واعتبر سويد في حديثه لـ”المواطن” أن المدرب الكرواتي بيليتش لم يقدم الإضافة المأمولة حتى الآن، بالرغم من مسيرته التدريبية الرائعة، لكن عليه بعض الملاحظات، وأولها البداية الخاطئة في التشكيل والمبالغة في التحفظ الدفاعي ضد فرق أقل إمكانيات كمباراة الرائد الأخيرة على سبيل المثال.

واختتم سويد حديثه لـ”المواطن“: “الضغوطات أثرها واضح على اللاعبين ووصلت لدكة البدلاء والجهاز الإداري، أتفهم غضب أسامة المولد وانفعاله، لكنه أخطأ بردة فعله الأخيرة في مباراة الرائد ونصيحتي له بالاحتفاظ بهدوئه ونقل الإيجابية إلى اللاعبين، قد لا يدرك الإعلام والجماهير مقدار المعاناة التي يعانيها الفريق الأول بكافة أجهزته في البيت ومقر التدريب والإعلام، لكني أثق أن الاتحاد لديه متسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قادم الجولات، على بيليتش أن يمنح عبدالعزيز البيشي الفرصة؛ فلديه كافة القدرة على تحسين شكل الاتحاد داخل الملعب”.