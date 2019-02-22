إبهار صيني جديد.. قطار بطابقين سرعته 350 كم/ساعة

المواطن - متابعة

كشفت الأكاديمية الصينية للعلوم عن نموذج جديد لقطار فائق السرعة بطابقين، وتوقع خبراء أن تصل سرعته إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وقال تشانغ وي هوا، الخبير في مجال القطارات فائقة السرعة والأستاذ بجامعة جياوتونغ الجنوبية الغربية، لصحيفة ساينس آند تكنولوجي ديلي، إن القطار السريع المكون من طابقين سيكون قادرا على السير بنفس السرعة التي يوفرها القطار السريع المكون من طابق واحد. مضيفا أن التحدي الحقيقي الذي يجب الانتباه إليه ومعالجته هو ضمان الاستقرار والثبات عند الانعطاف بسرعة عالية.

ويرى تشانغ أنه بمجرد حل مشاكل التصميم والتقنية مثل إدارة المنعطفات في القطار ذي مركز الثقل العالي وطاقة استيعاب الركاب الكبيرة، سيتم ضمان السلامة بشكل جيد طالما يعمل القطار بسرعات مناسبة. مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا دافعتا عن استخدام تكنولوجيا القطارات ذات الطابقين في الجيل الجديد من القطارات فائقة السرعة بهدف تحسين قدرة استيعاب الركاب وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

وقال تشانغ إن القطار الصيني السريع ذا الطابقين، والذي يستهدف السوق الدولية، سيعمل بسرعة أساسية تبلغ 160 كيلومترا في الساعة، ولكن عند إنتاجه بالاستعانة بالمكونات الأساسية المصممة وفقا للمعايير الحالية للقطارات فائقة السرعة، فسيكون قادرا على السير بسرعات أعلى.