إجبار مسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول في الصين!

المواطن - متابعة

قال سكان من أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ بأقصى غربي الصين: إنهم مجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر في مناسبات خلال عطلة العام القمري الجديد (عام الخنزير) في البلاد.

وأوضح صينيون مسلمون في المنطقة التي تشهد أعمال عنف من حين لآخر، أن دعوات وُجهت إليهم لتناول عشاء رأس السنة الصينية، حيث يقدم لحم الخنزير والكحول.

وأشاروا إلى تهديد من مسؤولين صينيين بإرسالهم إلى “معسكرات إعادة التثقيف” إذا رفضوا المشاركة، وفقًا لتقرير بثته إذاعة آسيا الحرة، ونقلته أيضًا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت الصور التي أرسلت إلى الراديو مسؤولًا صينيًّا في مدينة يينينغ بالإقليم يزور أسرًا مسلمة ويوزع لحم الخنزير، الأسبوع الماضي، عشية الاحتفال بالعام الجديد.

كما أجبر المسؤولون السكان المحليين، في ولاية تتمتع بالحكم الذاتي وتسمى تركستان، على عرض زخارف رأس السنة الصينية الجديدة، مثل الفوانيس الحمراء، خارج منازلهم.