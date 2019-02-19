إخراج شخص احتجزته نيران حريق شقة في جدة

المواطن - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع بشقة في بناية.

وأكد الدفاع المدني أنه تم إخراج شخص محتجز، وهو بصحة جيدة، دون أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين الحريق الذي أتى على الشقة ومحتوياتها.