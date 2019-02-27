إخلاء مطار كييف بعد بلاغ عن وجود قنبلة

إخلاء مطار كييف بعد بلاغ عن وجود قنبلة

2019/02/28
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أخلت السلطات الأوكرانية، مطار كييف الدولي من المسافرين، بعد تلقي بلاغٍ من مجهول يفيد بوجود قنبلة داخل المطار.

وأعلن المكتب الصحفي للمطار، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنه حوالي الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي، تلقت خدمة المطار بريدًا إلكترونيًّا حول وجود قنبلة موقوتة في مطار كييف الدولي، مضيفًا أنه في الوقت الحالي، يستمر إخلاء الركاب من قاعات المطار.

ووفقًا للمكتب الصحفي، فقد حضر إلى المكان خبراء المتفجرات وفريق التحقيق، وهم يقومون الآن بتفتيش مبنى المطار والمنطقة المحيطة به.



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