إخوة وسند.. الإعلام تبارك للكويت بمناسبة يومها الوطني الـ85

المواطن - الرياض

باركت وزارة الإعلام لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ58 لليوم الوطني الكويتي، تحت عنوان “إخوة وسند”.

كانت صالات مطار الملك خالد الدولي قد توشحت أمس الأحد بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ58، وتعبيرًا عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.

واليوم الوطني الكويتي هو يوم يُحتفل فيه يوم 26 فبراير من كل سنة في الكويت، بمناسبة تحرير الكويت سنة 1991 من الاحتلال العراقي إبان حرب الخليج الثانية، وهو أحد أيام العطل الرسمية بالكويت.