إدارة تعليم الرياض تعلن توفر 119 وظيفة للرجال

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن توفر أكثر من 100 وظيفة للرجال على بند الأجور (فئة أ)، وترغب في شغلها بتعيين حراس للمدارس عن طريق المفاضلة.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقًا طبيًا، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن (العدد 119 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

3- ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية.

4- أن يكون لائقًا طبيًا.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات.

7- ألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

8- يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل كحارس للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج.

9- أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1440/06/02هـ ولمدة عشرة أيام من تاريخه.

طريقة التقديم: من خلال بوابة (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).