إدانة وزير اقتصاد الفاتيكان بالاعتداء على أطفال

المواطن - متابعة

أعلنت محكمة أسترالية أمس الثلاثاء، أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيًا على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.

وقالت محكمة ملبورن إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عامًا أدين بالاعتداء جنسيًا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا.

وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الفائت، لكن حظر النشر في هذه القضية لم يُرفع سوى أمس الثلاثاء.

وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.

ويومها أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية حمايةً لأعضاء هيئة محلفين أخرى تم تشكيلها للنظر في قضية ثانية كان مفترضًا أن يحاكم فيها الكاردينال بيل.

ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسياً على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة اليوم الأربعاء.