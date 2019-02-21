إزالة بسطات عشوائية للأغذية وشاي الجمر في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أزالت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة خلال اليومين الماضيين عدداً من البسطات العشوائية للباعة المتجولين وبسطات شاي الجمر في بارق ومركز ثلوث المنظر وذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن عدداً من المراقبين الصحيين بقسم صحة البيئة قاموا بحملة رقابية على البسطات العشوائية للباعة المتجولين وبسطات شاي الجمر، مفيداً بأنه تم منع العمالة الوافدة من ممارسة هذه الأنشطة وإزالة بسطاتهم.

ولفت إلى أنه تم تحديد مواقع للمواطنين في الحدائق العامة وتم منح البعض منهم رخص موسمية والبعض الآخر لا تزال تحت الإجراء وتم إغلاق بعضها لاستكمال الإجراءات النظامية لها.

وأكد البارقي أن الحملة مستمرة من قِبل قسم صحة البيئة وسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين للحفاظ على سلامة الأغذية.