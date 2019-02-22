إشبيلية ضد برشلونة .. البارسا يُحارب سوء الحظ والعثرات قبل الكلاسيكو الناري

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مباراة إشبيلية ضد برشلونة، غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويأمل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة إشبيلية ضد برشلونة من أجل تخفيف حدة التوتر والغضب بين الجماهير الكتالونية، خاصة بعد تعادل البارسا المخيب مع نادي ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وخاض البارسا تدريباته اليوم بكل حماس وجدية بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استعدادًا لمباراة إشبيلية ضد برشلونة، حيث يسعى النادي الكتالوني للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الانفراد أكثر بصدارة الدوري الإسباني الممتاز.

ومنذ فترة ليست بالطويلة بدأ البارسا يعاني مؤخرًا من هبوط في الأداء الفني مع تحقيق الفوز بصعوبة، حيث فاز البارسا على بلد الوليد بهدف نظيف بصعوبة، بالإضافة إلى تعادله مع ليون قبل مواجهة إشبيلية ضد برشلونة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت قبل انطلاق مباراة إشبيلية ضد برشلونة، أن النادي الكتالوني بات يفكر حاليًّا في التعاقد مع مهاجم قوي لخلافة النجم الأوروغوياني لويس سواريز؛ حيث يعاني الأخير بسبب تراجع مستواه الفني بالفترة الأخيرة.

وقبل إقامة مباراة إشبيلية ضد برشلونة، يملك النادي الكتالوني حاليًّا 54 نقطة في صدارة الليجا وبفارق سبع نقاط عن نادي أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وستُقام مباراة إشبيلية ضد برشلونة غدًا السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

وسبق للبارسا خلال الأسابيع القليلة الماضية الفوز في مباراة إشبيلية ضد برشلونة بسداسية مقابل هدف، ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث أقيمت المباراة يوم 30 يناير على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

ومن المنتظر مشاركة إشبيلية ضد برشلونة اللاعب الإسباني من أصول إسبانية مع النادي الأندلسي في مباراة إشبيلية ضد برشلونة أمام النادي الكتالوني.

وبعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة، من المقرر مواجهة البارسا لفريق ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو.