إشبيلية ضد برشلونة .. سحر ميسي ينقذ البارسا من فخ الأندلسيين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إشبيلية ضد برشلونة- منذ قليل- في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

بدأ الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد برشلونة بأداء هجومي مميز وقوي من قبل نادي إشبيلية، والذي سعى إلى تسجيل الهدف الأول له في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد برشلونة، تمكن اللاعب الإسباني خيسوس نافاس من افتتاح النتيجة للنادي الأندلسي بعد تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي وسام بن يدر.

وتأزم الموقف للبارسا لكن المُنقذ ليونيل ميسي كان حاضرًا بقوة حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني من تسجيل هدف التعادل للبارسا في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وخيّب دفاع نادي البارسا آمال جماهيره للمرة الثانية في الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد برشلونة، عندما ترك اللاعب الأرجنتيني ميركادو يُسجل الهدف الثاني لنادي إشبيلية في الدقيقة الثانية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد برشلونة بتقدم النادي الأندلسي في أرضه ووسط جماهيره بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد برشلونة كشّر النجم الأرجنتيني ميسي عن أنيابه؛ حيث تمكن من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة السابعة والستين.

واصل ميسي براعته وسحره، حيث نجح في قلب النتيجة رأسًا على عقب مُحرزًا الهدف الثالث للبارسا في مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدقيقة الخامسة والثمانين مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات نادي إشبيلية وحارس مرماه.

ولم تتوقف شهية ميسي عن التألق والمساهمة في فوز البارسا بنتيجة كبيرة في لقاء إشبيلية ضد برشلونة، حيث قدم تمريرة أكثر من رائعة للاعب الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الثانية والتسعين ليُسجل الأخير الهدف الرابع للبارسا في المباراة.

وانتهت مباراة إشبيلية ضد برشلونة بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، حيث أصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 57 نقطة في المركز الأول بالليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.