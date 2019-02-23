إصابات في تصادم مروع بين 3 مركبات على طريق الملك عبدالله بأحدرفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

باشرت دوريات المرور بأحدرفيدة وفريق الدفاع المدني بالواديين والهلال الأحمر عصر أمس الجمعة حادث سير مروعاً وقع على طريق الملك عبدالله المؤدي إلى أبها بين ثلاث مركبات نوع جيب برادو ومركبتين نوع تويوتا هايلكس كانت تسير باتجاة واحد.

وفي التفاصيل، انشغل صاحب الجيب عن قيادة مركبتة المسرعة ليرتطم بإحدى المركبتين من الخلف مما تسبب في اختلال توازن المركبة التي تم الارتطام بها لتنحرف على المركبة الأخرى نفس الطراز وتنقلب المركبتين خارج الطريق مسببة إصابات بليغة لركابها.

وعلى الفور تم إسعاف المصابين من قبل الهلال الأحمر ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.