إصلاح الرباط الصليبي لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران

المواطن - نجران

تمكن أطباء العظام وإصابات الملاعب في مستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية إصلاح الرباط الصليبي الأمامي لمريض وذلك ضمن جراحات اليوم الواحد حيث تعد العملية الثانية خلال أسبوع بعد نجاح العملية الأولى التي أجريت لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا بواسطة فريق متخصص من قسم العظام والإصابات الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود صحة نجران لتقليص الإحالات خارج المنطقة وإجراء عمليات متقدمة للمرضى.

وقالت صحة نجران، إن المريض حضر إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت النتائج تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي الأيسر وقطع وانزلاق الغضروف الداخلي وتقرر إجراء العملية والتي تمكن من خلالها الأطباء من أخذ رقعة من النهايات العضلية لعمل رباط صليبي أمامي وخياطة الغضروف الداخلي وعودته إلى وضعه الطبيعي، ومغادرة المريض المستشفى في نفس اليوم وهو بصحة جيدة.