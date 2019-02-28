إضافات لمتصفح غوغل كروم تزيد إنتاجيتك

المواطن - متابعة

يوفر متصفح “غوغل كروم” الآلاف من الإضافات التي تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في أداء العديد من المهام في وقت قصير وبالتالي تزيد إنتاجيتهم.

نستعرض فيما يلي أبرز 5 إضافات لمتصفح “غوغل كروم” تساعدك على زيادة الإنتاجية:

1- إضافة StayFocusd

تحد من مقدار الوقت الذي تقضيه على مواقع الويب الترفيهية ومنصات التواصل الاجتماعي، فبمجرد انقضاء الوقت الذي خصصته لمواقع معينة لن تتمكن من الوصول إليها لبقية اليوم.

2- إضافة Pushbullet

تجمع كل الإشعارات من هاتفك وتعرضها على جهاز الكمبيوتر، لذلك لن تضطر إلى تصفح الهاتف طوال الوقت خلال اليوم.

توفر لك هذه الإضافة أيضاً حماية قوية لبياناتك حيث إنها تعتمد على التشفير من النهاية إلى النهاية end-to-end encryption، كما أنها تدعم 12 لغة مختلفة.

3- إضافة FocusMe

تعتمد على مبدأ Pomodoro الشهير لإدارة وقت العمل مع القدرة على حجب المواقع للمساعدة في تقليل التشتت أثناء العمل، من خلال تقسيم وقت العمل لفترات متقطعة يبلغ طول كل منها 25 دقيقة، ويفصل فيما بينها استراحة 5 دقائق وهذا يسمح لك بالتركيز وإنجاز العمل بسهولة.

4- إضافة Google Keep

تحفظ قوائم المهام بسرعة والروابط المهمة وتسجيل الملاحظات، والتذكير بالمواعيد والاجتماعات سواء على هاتفك الذكي أو حاسوبك الشخصي، مع المزامنة عبر جميع المنصات

5- إضافة Toggl Button

تسمح بتتبع الوقت الذي يقضيه المستخدم في المشاريع المختلفة وتحليل الإنتاجية، ويمكنك استخدام “Toggl” على الويب كأداة سطح مكتب أو على هاتفك المحمول حيث تتم مزامنة جميع بياناتك في الوقت الفعلي، وهي تشبه إلى حد كبير ساعة توقيت منتظمة ولكنها تجمع كل توقيتات تنفيذ مهام الوقت في تقارير سهلة.